RTÜK’ün 2023 karnesi: İktidarı eleştirenlere ceza yağarken, övenlere dokunulmadı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, kurulun bu yıl verdiği cezalardaki eşitsizliği tablo haline getirdi. Buna göre iktidar yanlısı kanallara sadece dört ceza verilirken haber kanallarına ceza yağdı.

Fotoğraf: AA

Taşçı, X hesabından tabloyu “RTÜK’ün farklı düşünceyi boğma, hukuk tanımaz 2023 utanç tablosu” sözleriyle paylaştı.

Tabloya göre haber kanalları Tele 1’e 20, Halk TV’ye 17, Flash Haber’e 8, Fox TV’ye 8, KRT’ye 5, SZC TV’ye 1 olmak üzere toplam 59 kere 67 milyon 850 bin liralık ceza kesildi.

İktidar yanlısı kanallardaysa yalnızca ikisine (Beyaz TV ve TGRT Haber) toplam 2 milyon 147 bin lira ceza kesildi.

RTÜK’ün iktidarı öven kanallara yaptırım sayısı 4, eleştiren kanallara verdiği sayı 59… Tam 15 katı!



İktidarı sorgulayıp eleştiren kanallara kesilen ceza tutarı ise övenlere göre 35 kat!



RTÜK’ün farklı düşünceyi boğma, hukuk tanımaz 2023 utanç tablosu👇 pic.twitter.com/cR8ksWNiYL — İlhan Taşcı (@ilhantasci) December 30, 2023

RTÜK son olarak Fox TV, SZC, Tele 1, KRT ve TGRT’ye reklam gelirlerinin yüzde 3’ü kadar para cezası; Netflix’e de ‘Pieles’ (Deriler) filmindeki bazı sahneler nedeniyle idari para ve katalogdan çıkarma cezası kesmişti.