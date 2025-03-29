RTÜK'ten yeni ceza sinyali

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Maltepe mitingindeki boykot çağrısı üzerinden ceza sinyali verdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin. Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Maltepe’de ‘Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük Mitingi’nde Doğuş Grubu bünyesindeki NTV, Star TV, Volkswagen, Günaydın Restoran ve Nusret’i de boykot listesine eklediklerini açıkladı.

Ayrıca “Doğuş Grubu’nun sattığı arabaları almayacağız” (Not: Grupta Audi ve Skoda da var) dedi.

Özel’in ardından X’ten açıklama yapan RTÜK başkanı “Bu söylemlerin canlı yayınlarla ya da sonradan haberler, alt yazılar veya bant yayınları aracılığıyla yayılması açıkça suçtur!” dedi.

Şahin’in açıklaması şöyle:

* Günlerdir ‘özgür basın’ nutukları atanların riyakârlığını bir kez daha gördük! Televizyonların yayın akışına müdahale ederek “Son iki dakika, son üç dakika” diyerek kendilerini yayınlamayan kanalları boykot çağrılarıyla tehdit edenler, basın özgürlüğünden söz edemez!

* Ülkemizin gözbebeği olan yerli ve millî medya kuruluşlarımız ile özel ve kamu teşebbüslerini boykot adı altında hedef göstermek, bu kurumlarda çalışan binlerce emekçiyi ve ailelerini doğrudan hedef almak, özgürlük değil en hafif tabirle baskıdır, zulümdür!

* Bu söylemlerin canlı yayınlarla ya da sonradan haberler, alt yazılar veya bant yayınları aracılığıyla yayılması ise açıkça suçtur! Her ne olursa olsun, RTÜK olarak görevimizin başındayız! Her türlü baskı, hakaret ve tehdide rağmen, hukukun bize verdiği yetki çerçevesinde aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz!

* Tüm baskılara rağmen yayın akışını değiştirmeyen ve basın özgürlüğünü savunan medyamıza teşekkür ederiz. Bu tutumları, demokrasimizin ve halkımızın doğru bilgilendirilmesinin teminatıdır. Hiç kimse, hiçbir kurum-kuruluş bir grubun, zümrenin veya siyasi oluşumun sözcüsü ve emir eri değildir.

Üst kurul 27 Mart’ta da Sözcü TV’ye 10 gün ekran karartma cezası kesmiş, NOW TV, Halk TV ve TELE1’e de ceza yağdırmıştı.