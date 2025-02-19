RTÜK'ten TÜSİAD cezası!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sözcü TV’ye TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın sözleri nedeniyle yüzde 3 idari para cezası kesti.

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‘TÜSİAD karamsar tablo çizdi’

Orhan, Özlem Gürses’in programında “Şimdi Elazığ’ın köyündeki bir çocuğun buralara gelmesi ne kadar şey tartışılır” demişti.

Üst kurul, cezaya gerekçe yaptığı bu sözün ‘Türkiye’de fırsat eşitliğinin azaldığına yönelik karamsar tablo çizdiğini’ öne sürdü.

‘Güçlünün hukukuyla habercilik cezalandırıldı’

CHP RTÜK üyesi İlhan Taşçı’nın X’teki paylaşımına göre üst kurul ayrıca Halk TV, Now TV, Sözcü TV ve Tele1’e Sinan Ateş cinayeti sanığı eski MHP’li avukat Serdar Öktem ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın aynı saatlerde, aynı hastanede bulunmasını haberleştirdiği için yüzde 3 para cezası kesti. Oy çokluğuyla alınan kararın gerekçesi ‘yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkileme’.

Taşçı cezayı eleştirdi:

“Davanın sanığı Serdar Öktem’i ziyaret eden Ahmet Yiğit Yıldırım da o dönem cinayet şüphelisi olarak dosyadaydı. Hangi ülkede görülmüş, tutuklu olan bir sanığı, hastanede başka bir şüphelinin ziyaret etmesi! Yıldırım’ın avukatının RTÜK’e verdiği dilekçe ekinde ne vekaletname var, ne de baro pulu. Dilekçe hukuka uygun değil! Ama RTÜK ‘güçlünün hukukuyla’ haberciliği cezalandırıldı.”