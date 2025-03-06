RTÜK'ten Sözcü TV'ye 'Gezi' cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), emekli amiral Türker Ertürk’ün sözleri nedeniyle Sözcü TV’ye yüzde 5 idari para cezası ve beş kez program durdurma cezası verdi.

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CHP RTÜK üyesi Tuncay Keser’in X’teki paylaşımına göre kurul, cezaya gerekçe olarak Ertürk’ün ‘Aklın Yolu’ programındaki “Eylem silsilesi lazım. Sivil itaatsizlik dahil. Demokrasiden, cumhuriyetten, Atatürk’ten yana olan herkes bir araya gelecek” sözlerini gösterdi.

Keser cezayla ilgili şu yorumu yaptı: “Gerekçe inanılmaz! Ya Gezi Parkı eylemlerine dönüşürse… Anayasal hak olan ve demokrasi içinde sayılan yöntemlerin ifade edilmesinin cezalandırılması, basın ve ifade özgürlüğüne ağır bir darbedir. RTÜK demokrasisine göre ‘karamsar’ haberler cezalık, eylem yasak, muhalefet etmek, iktidarı eleştirmek suç…”

RTÜK'ten SZC TV'ye "Gezi" cezası. Aklın Yolu programında Türker Ertürk'ün "Eylem silsilesi lazım.Sivil itaatsizlik dahil. Demokrasiden, Cumhuriyet'ten, Atatürk'ten yana olan herkes bir araya gelecek" ifadeleri, halkı kin ve düşmanlığa tahrik sayıldı — Tuncay Keser (@tuncayksr) March 6, 2025

ANKA‘nın haberine göreyse RTÜK toplantısında Ertürk’ün açıklamaları “Halkı sokağa çağırdı, iktidarın seçimleri kaybetse dahi Türk Silahlı Kuvvetleri aracılığıyla darbe yapabileceği imasında bulundu” diye değerlendirildi.

Bir ceza da logodan

Sözcü TV’ye bir ceza da logodan kesildi.

Kanal iki renkli logosunu üç renkli kullandığı için daha önce uyarılmıştı.

Keser’e göre bugün tekriri müzakere yapılarak kanala yüzde üç idari para cezası kesildi.