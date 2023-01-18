RTÜK, bakanlığın AKP sloganlı kamu spotunun kanallarda yayınlanmasını uygun buldu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, AKP’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ belgesine atıfta bulunan reklamının televizyon kanallarında yayınlanmasına karar verdi.

Görsel: Tarım Bakanlığı

ANKA’nın haberine göre RTÜK, kararı bugün oy çokluğuyla aldı.

Bakanlığın çiftçi kayıt sistemiyle ilgili kamu spotu videosunda, iki gün süren bitkisel üretim faaliyeti kaydının artık iki dakikada bittiğine dikkat çekiliyor ve “Türkiye Yüzyılı’nda tarımda dijital dönüşüm devam ediyor” ifadeleriyle AKP’nin seçim öncesi hazırladığı belgeye atıfta bulunuluyor.

Kamu Spotları Yönergesi’nin 4’üncü maddesi “Kamu spotlarında siyasi partilerin resmi sembolleri ile siyasi partilere ait logo, şekil, slogan gibi çağrışım unsurlarına yer verilemez” hükümlerini içeriyor.