Ronaldo’nun transfer maliyeti açıklandı

Juventus’tan Manchester United’a transfer olan 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun bonservis bedeli 15 milyon avro (yaklaşık 147 milon TL).
İngiliz Premier Ligi kulübü Manchester United, Portekizli yıldız için ödeyeceği 15 milyon avroluk bedeli 5 yıllık süreçte sunacak. Bunun yanında performansa dayalı 8 milyon avroluk (yaklaşık 78 milyon TL) bonus maddesi de bulunuyor.
İtalyan ekibi Juventus yayınladığı mesajla Ronaldo’ya verdiği katkı için teşekkür etti.
Ronaldo, Temmuz 2018’de 117 milyon avro (yaklaşık 1 milyar 150 milyon TL) karşılığında Real Madrid’den Juventus’a transfer olmuştu.