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Yaramazlara biraz batar!

Ronaldo’nun transfer maliyeti açıklandı

Juventus’tan Manchester United’a transfer olan 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun bonservis bedeli 15 milyon avro (yaklaşık 147 milon TL).

Fotoğraf: Reuters

İngiliz Premier Ligi kulübü Manchester United, Portekizli yıldız için ödeyeceği 15 milyon avroluk bedeli 5 yıllık süreçte sunacak. Bunun yanında performansa dayalı 8 milyon avroluk (yaklaşık 78 milyon TL) bonus maddesi de bulunuyor.


İtalyan ekibi Juventus yayınladığı mesajla Ronaldo’ya verdiği katkı için teşekkür etti.

Ronaldo, Temmuz 2018’de 117 milyon avro (yaklaşık 1 milyar 150 milyon TL) karşılığında Real Madrid’den Juventus’a transfer olmuştu.

Ronaldo yeniden Manchester United’da

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Hekim, mesleği gereği bilgileri sürekli güncel, kültürlü bir insan olup, yaşadığı yerdeki toplumun sorunlarının hemen hepsinden haberdar olan ilk kişidir. Hem bireylerin hem de toplumun nabzını tutar. Hastası olsun olmasın, bireyler için aldığı riskleri, yaşadığı zorlukları ise hiç kimse bilmez, fedakârlıklarını kendisi ile mezara götürür.
Ama olur da hekimler, hele ki psikiyatristler toplumsal sorunlar hakkında konuşma haklarını kullanmaya başlarsa..!