Ronaldo’nun transfer maliyeti açıklandı

Juventus’tan Manchester United’a transfer olan 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun bonservis bedeli 15 milyon avro (yaklaşık 147 milon TL).

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İngiliz Premier Ligi kulübü Manchester United, Portekizli yıldız için ödeyeceği 15 milyon avroluk bedeli 5 yıllık süreçte sunacak. Bunun yanında performansa dayalı 8 milyon avroluk (yaklaşık 78 milyon TL) bonus maddesi de bulunuyor.

İtalyan ekibi Juventus yayınladığı mesajla Ronaldo’ya verdiği katkı için teşekkür etti.

Ronaldo, Temmuz 2018’de 117 milyon avro (yaklaşık 1 milyar 150 milyon TL) karşılığında Real Madrid’den Juventus’a transfer olmuştu.