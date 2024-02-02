Ronaldo’nun takımı Messi’nin takımını 6-0 yendi

Suudi Arabistan’da düzenlenen Riyad Sezon Kupası’nda Cristiano Ronaldo’nun sakatlığı nedeniyle formasını giymediği Al-Nassr, Lionel Messi’nin 83’üncü dakikada dahil olduğu maçta Inter Miami’yi 6-0 mağlup etti.
Dünya futbolunun en büyük rekabetlerinden birine imza atan Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği takımlar Başkent Riyad’daki Kingdom Arena’daki Riyad Sezon Kupası’nda karşı karşıya geldi.
Baldırından hafif sakatlığı bulunan Ronaldo, görev alamadığı mücadeleyi tribünden takip etti. Maça yedek başlayan Messi’yse 83’üncü dakikada oyuna dahil oldu.
Karşılaşmaya baskılı başlayan Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr, ilk 12 dakikada 3 gol buldu. Maçın 51’inci dakikasında Talisca penaltıdan bulduğu golle skoru 4-0 yaparken, Mohammed Maran 68’inci dakikada takımının beşinci golünü kaydetti. Talisca, 73’üncü dakikadaki üçüncü golüyle ‘hat-trick’ yaptı ve Al-Nassr karşılaşmayı 6-0 kazandı.
Riyad Sezon Kupası’nda oynanan ilk maçta bir başka Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, ABD’nin Inter Miami ekibini 4-3 mağlup etmişti. Turnuva kapsamındaki son maçta Al-Hilal ile Al-Nassr, 8 Şubat Perşembe günü karşılaşacak.