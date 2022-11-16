Ronaldo: Oğlumun küllerini evde saklıyorum

İngiliz Premier Ligi takımlarından Manchester United’ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo (37), nisan ayında ölen oğlunun küllerini evde sakladığını açıkladı.

Georgina Rodríguez ve Ronaldo 2016’dan beri beraber. Fotoğraf: Reuters

Ronaldo, Ekim 2021’de, kız arkadaşı Georgina Rodríguez’le biri kız biri erkek ikiz bebek beklediklerini açıklamıştı. Ronaldo, nisan ayında yeni doğan oğullarının öldüğünü Instagram’dan duyurmuştu:

”Oğlumuzun vefat ettiğini en derin üzüntümüzle duyurmaktayız. Bir anne babanın hissedebileceği en büyük acı. Sadece kızımızın doğumu bize bu anda biraz umut ve mutlulukla yaşama gücü veriyor.”

Ronaldo’nun Piers Morgan’ın sorularını yanıtladığı TalkTV röportajında oğlunun kaybıyla ilgili duygusal ifadeler kullandı.

Kızının doğumunu kutlarken oğlunun kaybının acısını yaşamanın tarif edilemeyecek duygu olduğunu anlatan Ronaldo, ”Oğlumun kaybı hayatımın en kötü süreciydi. Benim ve ailem için özellikle de Gio (Georgina Rodriguez’ için” dedi.

Oğlunun küllerinin 2005’te ölen babasının küllerinin yanında evde sakladığını söyleyen Ronaldo, ”Hayatımın sonuna kadar saklamak istiyorum. Suya veya okyanusa atmayacağım. Evimin altında bir şapel var, babamı ve oğlumu orada tutuyorum.” ifadelerini kullandı.