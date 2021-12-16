Romanya’da, intihalle suçlanan bakan istifa etti

Romanya’da, inovasyon ve dijitalleşme bakanı, intihal yaptığı ve özgeçmişinde doğru olmayan bilgilerin yer aldığına dair haberler üzerine istifa etti.

Fotoğraf: Facebook

Ülkenin yeni koalisyon hükümetinde bir aydan kısa süre görev yapan Florin Roman’ın istifası, Libertatea gazetesinin konuyla ilgili üçüncü haberinden sonra geldi.

İstifasını internet üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Roman, Başbakan Nicolae Ciuca’yı zor durumda bırakmamak için bu adımı attığını belirterek, “Beyaz siyaha dönüştüğünde, her şey yanlış yorumlanıp yanlış aksettirildiğinde, görevdeki ilk gününüzden linç edildiğinizde bu çok fazla” ifadelerini kullandı.

Gazete, Roman’ın yüksek lisans tezini hazırlarken intihal yaptığını, özgeçmişine koyduğu, 2006 tarihli bir akademik makalenin bulunamadığını ve hangi üniversiteye gittiği konusunda da yanıltıcı ya da yalan bilgi paylaştığını yazmıştı.

Roman, gazetenin iddialarını karalama kampanyası olarak nitelendirmişti.

Romanya’da, son yıllarda eski başbakanların da aralarında olduğu üst düzey siyaetçiler intihalle suçlandı.

19 milyon nüfuslu ülke, Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin, 2020 yılı şeffaflık algısı endeksinde 180 ülke arasında 69’uncu sırada yer aldı.