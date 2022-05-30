Romantik kaçamağın yeni destinasyonu: Cinsel sağlık inziva merkezleri

“Çift terapisi ürkütücü olabilir, seyahat fikriyse hafifletir” diyen uzmanlar, çiftlerin cinselliğe odaklandığı inziva merkezlerinin gördüğü ilgiyi anlatıyor.

Seyahat doğası gereği ‘seksi’dir. Rutinden uzaklaşır, başka bir yerde olmaktan kaynaklanan yenilenme duygusuyla kucaklaşırsınız. Aynı zamanda bir hedonizm egzersizidir. Daha çok yiyip içer, daha çok uyur, muhtemelen daha çok sevişirsiniz. Peki yalnızca seks için seyahat?

Fotoğraf: Andrea Piacquadio/Pexels

Vice’da yayınlanan bir yazı, çiftlerin yalnızca cinselliğe odaklanmak üzere gittikleri sağlık merkezlerinden bahsediyor.

ABD’nin New York şehrinde, çift danışmanlığı ve seks terapisi yapan Aşk ve Seks Merkezi’nin yöneticisi Sari Cooper, “Rutin hayatın gerekliliklerinden sıyrılıp tatile çıkmak bize daha fazla yakınlaşma fırsatı verir. Tatilde hem kendi bedenimizle hem de partnerimizinkiyle bağlantı kurarız” diyerek, ‘tatil seksi’nin cazibesini anlatıyor.

Tatil seksi değil, seks tatili

Ancak son zamanlarda, cinsel hayatını biraz parlatmak isteyenler, seksi, tatilin yalnızca bir ‘yan ürünü’ olmaktan çıkarıp ‘merkezinde’ konumlandırıyor.

Küresel Sağlık Enstitüsü (The Global Wellness Institute), 2025 yılına kadar küresel sağlık turizminin 1,3 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşacağını ve cinsel sağlığın seyahat pazarının en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olduğunu tahmin ediyor.

2021’de Spafinder Wellness 365’in trend tahminlerinde, cinsel okuryazarlık programlarının yükselişe geçeceğini duyurdu.

Seks inzivalarının popülaritesi gün geçtikçe artıyor, giderek daha fazla otel, özellikle cinsel sağlıkla ilgili spa paketleri sunuyor ve insanlar tatil zamanlarını cinselliği yeniden canlandırmak veya keşfetmek için kullanmaktan daha açık bir şekilde bahsediyor. Yalnızca bahsetmekle kalmıyor, buna para da harcıyor.

Washington D.C. ve Hawaii’de seks workshop’ları yapan IntimacyMoons adlı cinsel inziva zincirinin seks terapisti Marissa Nelson, “Terapi zor, sehayat değil” diyor ve ekliyor: “İnsanlar cinsel hayatlarını önceliklendirmek, yeni keşifler yapmak istiyor. Zorlandıkları noktalarda, duygusal destek bulabilecekleri lüks bir seyahat işlerini kolaylaştırıyor.”

Seks inzivaları, nudist oteller ya da başka cinsel aktiviteler içeren tatiller yeni olmasa da artık çok daha fazla sayıda otel paketlerinde seksle ilgili seçenekler sunuyor.