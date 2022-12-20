Robert De Niro’nun evindeki Noel ağacı soyuldu!

Aktör Robert De Niro’nun New York şehrindeki evine giren hırsız Noel ağacının altındaki hediyeleri çalarken yakalandı.

Robert De Niro Fotoğraf: Reuters

ABD’nin New York şehrinde yaşanan sıradan, hatta zararsız bir hırsızlık vakası, işin içine ünlü oyuncu Robert De Niro karışınca haberlere konu oldu.

Dün sabaha karşı saat 02.45’te oyuncunun Doğu Manhattan’da 65’inci Cadde’deki evine giren 30 yaşındaki Shanice Aviles adlı kadın Noel ağacının altındaki hediye paketlerini almaya çalışırken yakalanıp hırsızlık suçlamasıyla tutuklandı.

Polis, Aviles’in daha önce 16’sı hırsızlıktan olmak üzere toplam 26 kez tutuklandığını açıkladı.

Peki Shanice Aviles Robert De Niro’nun evine nasıl girdi?

New York polisinin anlattığına göre, zaten sabıkası olan ve çoğu memur tarafından ‘üretken bir hırsız’ olarak tanınan Shanice Aviles, o sabaha karşı yine mahallede dolaşıp evlerin kapılarını zorlamaya başladı. Birkaç eve girmeyi denedi, başaramadı, sonra bir evin kapısını açmayı başardı.

Polis memurları da Aviles’in ardından eve girdi ve kadını Noel ağacının altındaki açılmamış hediye paketlerini bir torbaya doldururken yakaladı.

Derken evin sahibi gürültüye uyandı ve aşağı indi. Hırsız da polisler de konutun ünlü yıldız Robert De Niro’ya ait olduğunu o noktada öğrendi.