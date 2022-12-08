Rize’de şimdi de millet bahçesi için deniz dolduruluyor

Rize’de havalimanı, şehir hastanesi ve lojistik liman gibi projelerinin ardından deniz dolgusuyla kazanılacak alana millet bahçesi inşa edilecek.

Fotoğraf: Rize Belediyesi

Rize’de engebeli arazi nedeniyle bazı projeler için deniz dolduruluyor. Şimdiyse millet bahçesi inşa edilecek 600 dönümlük arazi için deniz doldurulacak.

DHA’nın aktardığına göre 250 dönümü daha önce doldurulan, 350 dönüm sonradan ilave edilerek oluşturulan 600 dönüm alanda bilim ve engelsiz yaşam merkezi, kent müzesi, sosyal donatı alanları, spor tesisleri, kafeler ve yürüyüş yollarından oluşacak millet bahçesi inşa edilecek. Projenin bir yılda bitmesi planlanıyor.

Millet bahçesinin 2 kilometre uzunluğundaki kordonu da denize sıfır noktada olacak. Bahçenin Karadeniz’in dalgalarından korunması için dört metre yükseltilen dolgu alanı önüne dalga kıranlar yerleştirilecek.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, bunun çevrecilik açısından ‘en masum dolgu’ olduğunu savundu.