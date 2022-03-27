Beş aydır kayıp yaşlı adam öldürülmüş: Şüpheliler torunu ve arkadaşı

Rize’nin Pazar ilçesinde yaklaşık beş aydır haber alınamayan yaşlı adamın öldürüldüğü ortaya çıktı. Adamın torunu ve bir arkadaşı tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

75 yaşındaki Dursun Zehir, hastanede yatan eşini ziyaret etmek için kızının Pazar ilçesindeki evinden çıktıktan sonra ‘kaybolmuştu.’ Rize polisince yürütülen çalışma kapsamında torun K.B. ve arkadaşları Y.Ş, E.G. ve S.Y. gözaltına alındı.

Y.Ş.’nin emniyetteki ifadesinde Zehir’i öldürüp gömdüğünü söylemesi üzerine 23 Mart’ta Pazar Kız Kulesi mevkisinde çalışma başlatıldı.

Kayalık alanda yapılan kazı ve dalgıç polislerin denizde yürüttüğü arama çalışmalarında ceset ve ya da herhangi bir iz bulunamadı.

Pazar Adliyesi’ne sevk edilen Y.Ş, savcılıktaki ifadesinde, Dursun Zehir’i başına taşla vurarak öldürdüğünü, cesedi parçalayıp poşete koyarak denize attığını söyledi.

Zehir’i para için öldürdüğünü itiraf eden Y.Ş, dedesinin 5 bin lirasının olduğunu torunu K.B.’nin söylediğini, cinayeten sonra paranın 2 bin 500 lirasını ve yaşlı adamın telefon ve ceketini K.B.’ye verdiğini öne sürdü.

Y.Ş, annesinin ölümü nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğünü, ağır psikolojik ilaçlar kullandığı için bazı şeyleri unuttuğunu, emniyette tutulduğu dönemde de halüsinasyonlar gördüğünü anlattı.

K.B. ise dedesinin öldürülmesinden sorumlu olmadığını savunarak Y.Ş.’den kesinlikle dedesinin hiçbir şeyini ve parasını almadığını, şahsı internet kafeden tanıdığını, dedesini öldürdüğünü katıldıkları televizyon programından öğrendiğini öne sürdü.

Y.Ş. ve torun K.B. tutuklandı. E.G. adli kontrol şartıyla salıverilirken S.Y. de serbest bırakıldı.

