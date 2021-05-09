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Yaramazlara biraz batar!

Rio’nun son vahşi macaw papağanı Juliet aşkı arıyor

Breazilya’nın Rio de Janeiro şehrindeki son vahşi macaw papağını aşkı arıyor.

Fotoğraf: Unsplash (Temsili)

20 yıldır Rio de Janeiro hayvanat bahçesinin üzerinden uçup diğer papağanların kafeslerinin üzerinde kur yapan Juliet’in türünün şehirdeki son üyesi olduğuna inanılıyor.

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Mavi-sarı macawlar 25 yıl yaşıyor. Hyacinth Macaw Enstitüsü başkanı Neiva Guedes’e göre pok genç sayılamayacak Juliet’in çoktan partnerini bulması gerekiyordu.

Ancak Juliet çiftleşemdi, yuva kuramadı, yavruları olmadı. En iyi ihtimalle hala ‘çıkma aşaması‘nda.

Guedes şunları anlattı: “Macawlar sosyal kuşlardır, bu da doğada veya esaret altında olsun yalnız yaşamayı sevmedikleir anlamına geliyor. Arkadaşa ihityaçları vardır. Juliet muhtemelen çok yalnız hissediyor bu yüzden de kuşların alanlarına giderek iletişim kurmaya çalışıyor.”

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Pandemi şartları nedeniyle aşkı bulmanın giderek zorlaştığı günümüz dünyasında Juliet’le empati kurmak zor olmasa gerek!

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