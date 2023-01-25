‘Rick and Morty’ seslendiricisi Justin Roiland, şiddet suçlamaları sonrası diziden kovuldu

İkonik bilim kurgu animasyon dizisi Rick and Morty’deki ana karakterleri seslendiren Justin Roiland, ev içi şiddet suçlamaları sonrası dizi ekibinden çıkarıldı. Rick ve Morty karakterlerinin seslendirilmesi için başka biri işe alınacak.

Görsel: Adult Swim / Reuters

ABD’nin California eyaletinin Orange County bölgesinde yaşayan Roiland’ın ‘ağır ev içi şiddet’le suçlandığı ortaya çıkmıştı.

Tehdit, dolandırıcılık, şiddet ve yaralamayla suçlanan 42 yaşındaki yapımcı yargılanmayı bekliyor. Suçlamalar, Roiland’ın 2020’de birlikte yaşadığı kimliği belirsiz bir kadına karşı yaptıklarıyla ilgili.

Aynı zamanda dizinin ortak yapımcısı olan Roiland’ın avukatı T. Edward Welbourn, bu ayın başlarında şunları söylemişti: “Bölge savcılığı kanıtları inceledikten sonra bu konunun reddedileceğine dair her türlü beklentimiz var.”

Roiland’ın dizinin ekibinden çıkarıldığını programın dağıtımcısı Adult Swim duyurdu.

Roiland ve ortağı Dan Harmon, her ikisi de Roiland tarafından seslendirilen çılgın bilim insanı Rick ve torunu Morty hakkındaki diziyi 2013’te yayına sürmüştü.

Adult Swim dizi kısa sürede büyük sükse yapınca, 70 bölüm daha sipariş vermişti. Bu yaklaşık 10 sezona denk geliyor.

Hollywood Reporter’a konuşan kaynaklar Rick ve Morty’nin seslendirmesi için başkalarının işe alınacağını söyledi.