Resmi Gazete'de yayınlandı: Belediyeler yıllık bütçesinin binde 5'ini sahipsiz hayvanlara ayıracak

Belediyelerin yıllık bütçelerinin binde 5’ini hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemleri için ayırmasını öngören düzenleme Resmi Gazete’de yayınlandı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ‘Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’yle hayvanların korunup gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre belediyeler ayırması gereken ile kullanılan kaynağa ait ödeneğini ve harcamaları tebliğdeki ilgili mali tablolarda gösterecek.

Tebliğe eklenen geçici maddeye göre bu yıl yapılan harcamalar da ilgili fonksiyonel kodu belirtilerek tabloya dahil edilecek.

Tebliğden öne çıkanlar:

* Belediyeler, yıllık bütçelerinde hayvan bakımevleri kurmak, rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek ve sahipsiz hayvanlara sahiplendirilinceye kadar bakmak için harcamanın yapıldığı yıl içinde kesinleşmiş en son bütçe gelirinin, binde 5’i oranında kaynak ayıracak.

* Bu oran büyükşehir belediyelerinde binde 3 olarak uygulanacak, ayrılan ödenekler başka bir amaç için kullanılamayacak.

* Kanun kapsamında ayrılması gereken kaynağın üzerinde harcama yapan belediyeler, fazla harcanan tutarın yüzde 40’ını bakanlıktan geri alabilecek.

* Belediyeler, bir takvim yılı içinde kanun kapsamında yaptığı harcamalardan talep edeceği tutarı, takip eden yılın mart sonuna kadar bakanlıktan resmi yazıyla alabilecek.

* Bakanlık gerekli görmesi halinde belediyenin talebine binaen esas bilgileri, yerinde veya bakanlık bilişim sistemleri üzerinden kontrol etmeye ve tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye yetkili olacak.