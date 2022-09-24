Remzi Özdemir: Psikiyatri uzmanlarının konuşma zamanı geldi

Eylül 2021’de enflasyon yüzde 19 ve faiz oranı yüzde 19. Şahap Kavcıoğlu ve ekibindeki Para Politikaları Kurulu üyeleri faiz indirimi için ellerini kaldırdı. İşte o gün bugün bu ülkede 80 milyonun iki yakası bir araya gelmedi. Türkiye’nin nüfusu 80 milyon değil diyenler çıkacaktır. Evet geri kalan o 4 milyon ülkenin kaymak tabakası. AKP’nin faiz politikasından kazanıp, lüks hayat yaşayanlar. Onun için o 4 milyonu yazmadım. Onlar parasını kur korumalıya yatırıp Hazine’den geçinenler… Onlar Devlet ihalelerini alıp milletin vergisiyle geçinenler.

Sonuç olarak Türkiye, AKP’nin anlamsız ve dünyanın tersine bir faiz politikasıyla Türkiye’yi iyice fakirlik çukuruna yuvarlamaya devam ediyor. Peki AKP bunu neden yapıyor? AKP’nin bunu neden yaptığını ben yorumlamıyorum. Siyaset benim işim değil. Ancak benim sorabildiğim başında bir profesörün bulunduğu bir Merkez Bankası bunu neden yapıyor?

Para Politikası Kurulu’nun o 5 üyesi nasıl oluyor da okudukları ekonomi kitabının bile tersi bir davranış için el kaldırıyor? Ben bunun açıklamasını bir türlü bulamamanın moral bozukluğunu yaşarken, beni rahatlatan açıklama İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener‘den geldi.

Akşener: Açıklanan bu faiz kararı; artık ekonomi biliminin değil, psikoloji biliminin tartışma konusudur!

Artık Türkiye’den ekonomistler susmalı ve çok değerli psikiyatri uzmanlarının konuşma zamanı geldi.

Remzi Özdemir’in yazısı