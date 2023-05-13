Remzi Özdemir: İnce’nin çekileceği borsa kulislerine salı sızdı

Kemal Bey bunu yapar ya da yapmaz. Ancak piyasa Kemal Bey’i nasıl fiyatlayacak? En önemli konu bu!
Salı günü borsa kulislerine bir bilgi sızdı. İddialara göre Muharrem İnce adaylıktan çekilecekti. Bu haberin dahası, bu kulis bilginin borsaya ulaşmasından sonra başta bankacılık hisseleri olmak üzere endeks %7 yükseldi.
Perşembe günü yatay açan piyasa Muharrem İnce’nin basın toplantısı haberiyle birlikte yeniden yükselmeye başladı.
İnce adaylıktan çekildiğini açıkladı, bankacılık endeksi %10’a yakın yükseldi, bütün banka hisseleri tavan oldu
Tüm bunlara bakarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun sandıktan çıkması halinde borsada yükselişin devam edebileceğini söyleyebiliriz.
Gelelim en önemli soruya, Kılıçdaroğlu’nun seçileceğine kesin gözüyle bakan ve onu satın alan piyasa neden dövizi satmadı yani tam tersi, dolar neden yükseldi
Bunun nedeni çok açık, Pazartesi sandıktan hangi parti çıkarsa çıksın, kasası -70 milyar dolara ulaşan bir Merkez Bankası bulacak.
Kur korumalı hesabın dağ gibi problemini çözmek zorunda kalacaklar.
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