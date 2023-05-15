Remzi Özdemir: Dolar kurunu seçime kadar 25’te görmemiz muhtemel

Dolar neden yükseliyor?

Türkiye’nin uyguladığı ekonomik politikaların dünya tarafından kabul görmemesine, dahası bize bu sistemin işlemediğini gösteriyor.

Elbette seçmenin kararına saygı duymak gerekiyor. Ancak bir gerçek de var ki, onun da adı ekonomi. AKP’nin uyguladığı ekonomi politikası maalesef yüksek enflasyon ve döviz kıtlığına neden oldu.

Seçimi kazanmak için önümüzdeki dönemde biraz daha dolar satacak. Çünkü olmayan doları satarak. Ekonominin görünümünü kurtarmaya çalışacak.

Merkez bankasının kasası ha 70 milyar dolar ha 100 milyar dolar ekside nasıl olsa halk bununla ilgilenmiyor. Bu nedenle ekonomik kurmayları kamu bankaları aracılığıyla daha fazla dolar satacaktır.

Bu dolar satışı kurtaracak mı derseniz, bana göre kurtarmayacak. Dolarda yükseliş devam edecek.

Dolar kurunu seçime kadar 25’te görmemiz muhtemel.

Remzi Özdemir’in yazısı