Remzi Özdemir: Borsa birkaç oyuncu nedeniyle büyük tuzakların olduğu mekân haline geldi

Borsa artık birkaç oyuncu nedeniyle bırakın kumarhaneyi büyük tuzakların olduğu mekân haline geldi. Faizlerin enflasyonun çok altında olması sıradan insanların dahi maaşını borsaya yatırmasına neden oluyor. Borsada yeni moda halka arzlar. Halka arz edilen şirketin yüzde 70’lik bölümü küçük yatırımcıya yüzde 30’u ise kurumsala satılıyor.

Bu rakama bakınca ne güzel işte sermaye tabana yayılıyor diye bilirsiniz. Ancak olay öyle göründüğü gibi değil. Üç aracı kurum ve 3-5 kişi tarafından kurulmuş fon ve portföy şirketi işin kaymağını yiyor. 100 milyon hissenin 70 milyonu harçlık peşinde olan küçükler tarafından bloke edildiği için geri kalan 30 milyon lotu alan 150 kişi ve fonlar senede onlarca tavan çektirip milyonlarını katlıyorlar. Sonra hisse başlıyor taban taban gitmeye…

Remzi Özdemir’in yazısı