Remzi Özdemir: Bizi Mehmet Şimşek mi kurtaracak?

Bizi Mehmet Şimşek mi kurtaracak?

Mehmet Şimşek’te sihirli bir formül varsa son 2 yıldır yaşanan ve cumhuriyet tarihinin en ağır krizinde neden bu formül kullanılmadı da paramız pul oldu hayat pahalılığı aldı başını gidiyor?

Hiç kimse sorgulamıyor…

Herkes, Mehmet Şimşek’in göreve getirilişini olumlu görüyor.

Mehmet Şimşek neyi değiştirecek?

Merkez Bankası’nın eksi 70 milyar dolarda olan rezervini nasıl dolduracak?

Şimşek geldi diye, son 5 yıldır Türkiye’yi terk eden yabancı yatırımcı geri mi dönecek?

Dahası Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha seçimden 2 gün önce yabancı bir yayın kuruluşuna söylediği, “politikalar aynen devam edecek, faiz düşüreceğiz” sözlerini geri mi alacak?

22 Haziran’daki Para Kurulu Toplantısı’nda Merkez Bankası faiz mi yükseltecek?

İyi de madem yükseltecektik neden düşürdük, neden 2 yıl ısrarla sürdürdüğünüz Yeni Ekonomi Politikası‘nı çöpe attınız demeyecek miyiz?

Remzi Özdemir’in yazısı