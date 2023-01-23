Remzi Özdemir: 10 bin lirayla yaşamak için ömrün en güzel 10 yılını feda edecekler

Suna Hanım ve Tolga Bey İstanbul’da 40 yaşında doktorlar. Devlet hastanesinde çalışıyorlar ve iktidarın başlattığı düşük faizli konut kampanyasından faydalanmak için ünlü bir inşaat şirketinin kapısını çalarlar.

100 metrekare ev için istenilen para 7 milyon liradır.

2 milyon lirayı peşinat olarak ödeyip 5 milyon lirayı da kredi olarak kullanırlar. İkisinin toplam maaşı 70 bin liradır.

5 milyon kredi için 120 ay yani 10 yılda ödeyecekleri toplam para 7 milyon 200 bin lira. Ve aylık 59 bin lira taksit ödeyecekler. Ev kendilerine yaklaşık 10 milyon liraya mal olacak.

Ellerinde kalan 10 bin lira ile çocuk okutup yaşamaya çalışacaklar. Tatil yapmayacak, hafta sonu mesai yapıp nöbete kalacaklar.

Buradaki insanlar orta sınıf denilen kesim.

10 bin lira ile yaşamak için ömürlerinin en güzel 10 yılını feda edecekler.

Yaşamdan 3 kesit verdim.

Berhtram Klaus, İbrahim ve Türkiye’den Doktor Suna ve Tolga…

100 metrekare ev için yaşanmamış hayatlar, kaybedilmiş sıkıntı ile geçirilen yıllar.

Sonra sesiz sedasız bu dünyadan çekip gitme…

Gel de İbn-i Haldun‘un coğrafya kaderdir sözüne hak verme…

Remzi Özdemir’in yazısı