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Yaramazlara biraz batar!

Rektörlük yoğun bakımdaki hastaya cinsel saldırı nedeniyle tazminat ödeyecek

Ege Üniversitesi, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kanser hastası kadına, erkek hemşirenin cinsel saldırısı nedeniyle açılan davada tazminata mahkum edildi.

Fotoğraf: AA

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla erkek hemşire E.K. 25 Mayıs 2023’te tutuklanmıştı.


İzmir 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde erkek hemşirenin yargılanması devam ederken, İzmir 5’inci İdare Mahkemesi, ailenin rektörlüğe açtığı tazminat davasında kararını vermişti.

Aileye 600 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmedilmiş ancak taraflar karara itiraz etmişti.

AA’nın haberine göre İzmir Bölge İdare Mahkemesi 6’ncı İdari Dava Dairesi, kararı hukuka uygun buldu.

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