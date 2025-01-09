Rekor: ‘Kozmik öğle vakti’ne ait 44 yıldız keşfedildi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) James Webb Uzay Teleskobu (JWST) verilerini inceleyen bilim insanları ‘kozmik öğle vakti’ dönemine ait 44 yeni yıldız keşfetti. Keşifle en fazla sayıda yıldız tespiti rekoru kırıldı.

Fotoğraf: NASA

Harvard-Smithsonian Astrofizik merkezinden Fengwu Sun liderliğindeki bilim insanları, Dünya’ya 6,5 milyar yıl uzaklıktaki ‘Dragon Arc’ adı verilen bir galaksinin evrenin yarı yaşında olduğu döneme ait görüntülerini inceledi.

Araştırmacılar, uzak galaksideki 44 yeni yıldızı, JWST’nin hassas kameralarıyla gök cisimlerinin ‘kütle çekimsel mercekleme’ etkisinden faydalanarak tespit etti.

Sun şöyle konuştu: “Bu heyecan verici bir buluştu çünkü bu kadar uzaktaki böylesine çok yıldızı ilk kez görebildik.”

Büyük kütleli gökcisimlerinin yoğun kütle çekim alanlarının tetiklediği doğal bir büyütme etkisi olan ‘kütle çekimsel mercekleme’ gök cisimlerinin arkasında kalan yıldızların ve galaksilerin görüntülenmesini sağlıyor.

Fotoğraflar: BBC

Bu sayede uzaktaki yıldızların ışıkları yüzlerce hatta binlerce defa büyüyerek JWST gibi hassas teleskoplar tarafından tespit edilebiliyor.

‘Kozmik öğle vakti’ evrende yıldız oluşumunun en fazla olduğu zaman dilimine deniyor.

Keşif bugüne kadarki en fazla sayıda yıldız tespiti

Araştırma, evrenin derinliklerinde bugüne kadar bulunan en fazla sayıdaki yıldızın keşfiyle rekor kırdı.

BBC’nin haberine göre araştırmaya katılan Durham Üniversitesi’nden bilim insanları, bulunan 44 yeni yıldızın, 4 milyar ışık yılı uzaklıktaki ‘Abell 370’ adı verilen bir gökada kümesinin arkasındaki ‘Dragon Arc’ galaksisine ait olduğunu kaydetti.

Jauzac: Tespit edilen yıldızlar arasında ‘kırmızı süper devler’ var

Durham Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mathilde Jauzac, ‘kozmik öğle vaktinin’ evrendeki yıldız oluşumlarının en fazla olduğu zaman dilimi olduğunu fakat bu gök cisimlerini gözlemlemenin zor olduğunu belirtti.

Mathilde Jauzac.

Jauzac şunları söyledi:

“Dragon Arc’ta tespit ettiğimiz bu çok özel yıldız türü, ‘kırmızı süper dev’ olarak adlandırılıyor ve gözlemlenmeleri çok zor.

Bunların çevresinde çok fazla toz bulunuyor ve bu toz onları standart aletler için görünmez kılıyor.”

Araştırma, Nature Astronomy dergisinde yayınlandı.