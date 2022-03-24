Rekor: Geçen yıl 29,3 milyon çocuk istismarı görüntüsü internetten kaldırıldı

ABD’de çocuk istismarını raporlamadan sorumlu organizasyonun verilerine göre 2021’de internette rekor sayıda çocuk istismarı görüntüsü bulundu ve kaldırıldı: 29,3 milyon.

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Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi’nin (NCMEC) verilerine göre görüntü sayısı geçen seneye kıyasla yüzde 35 arttı.

Merkez, artışın bir alarm olarak yorumlanmaması gerektiğini, platformlar açısından bir gelişme yaşandığının göstergesi olabileceğini belirtti. Kurumun açıklamasında “Yüksek rakamlar, kullanıcıların veya elektronik hizmet sağlayıcılarının istismar içeriklerini tespit edip kaldırma konusundaki çabalarının daha kuvvetli olduğunu işaret ediyor olabilir” dendi.

Ezici çoğunluğu Facebook’tan

Bu tür içeriği tanımlamayı ve raporlamayı bir öncelik haline getiren elektronik hizmet sağlayıcıları tebrik edilirken, merkeze yapılan raporlamaların büyük çoğunluğunun Facebook’tan geldiği belirtildi.

Guardian’ın haberine göre yalnızca Facebook’tan 22 milyon adet çocuk istismarı görüntüsü bildirildi. Meta’nın ilk kez çatısı altında bulunan şirketlerden gelen verileri ayrı olarak açıkladığı belirtildi. Meta’ya bağlı diğer şirketlerden Instagram’dan 3,3 milyon, WhatsApp’tansa 1,3 milyon çocuk istismarı raporlandı.

Google 875 bin 783, Snapchat 512 bin 522 istismar bildirdi. Bu yıl listede ilk kez yer alan yetişkinlere yönelik sosyal medya platformu OnlyFans ise 2 bin 984 çocuk istismarı raporladı.

Apple gibi bazı şirketlerinse az sayıda raporlaması şüphe uyandırdı. Mesajlaşma ve fotoğraf paylaşma hizmeti sunmasına rağmen şirket yalnızca 160 çocuk istismarı görüntüsü buldu ve bildirdi.

İki farklı tablo

Veriler konuyla ilgili iki farklı tablo ortaya koydu. Benzer sayıda kullanıcıya sahip WhatsApp ve Facebook’tan gelen raporların karşılaştırılması, teknolojinin gerçekten de milyonlarca istismar vakasını gizleyebileceğini gösterdi. Öte yandan her ikisi de uçtan uca şifreli mesajlaşma hizmetleri sunan WhatsApp ve Apple’ın raporlarını karşılaştırınca şirketlerin sınırlar dahilinde kalarak bile istismarı bitirmek için neler yapabileceğini gözler önüne serdi.