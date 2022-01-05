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Yaramazlara biraz batar!

Reklam panolarına verdiği ilanla eş arıyor

Britanya’da yaşayan genç bir adam reklam panolarına verdiği ilanla kendisine eş arıyor.

Fotoğraf: Muhammed Malik

Muhammed Malik (29), başkent Londra ve Birmingham kentindeki reklam panolarına verdiği ilanla, “Beni görücü usulü evlilikten kurtarın” mesajını verdi. Malik’in mesajının yanı sıra panodaki ilanda dev bir fotoğrafı ve eş bulmak için açtığı sitenin adresi yazıyor: “findmalikawife.com (malikeseşbul.com).”


Aile büyükleri veya dostlarının kendisine bir eş bulma fikrine yani anlaşmalı, görücü usulüyle evlenmeye karşı olmadığını belirten Malik, “Ama ben evleneceğim kişiyi kendim seçmek istiyorum ya da o kişinin beni bulmasını istiyorum” dedi.

Başkent Londra’daki bir bankada çalışan Malik, sitesi aracılığıyla sonuç alamayınca cumartesi günü ilanları reklam panolarına koydurttu. Ve, yüzlerce mesaj aldı.

“Hepsini dikkatlice incelemeye vaktim olmadı. Biraz zamana ihtiyacım var. İşin bu yönünü düşünmemiştim” diyen Malik, bu yöntemin şansını değştireceğine ve aradığı ruh ikizini bulmasını sağlayacağına inanıyor.

İlan vermeden önce ‘kadınlarla tanışmak için’ birkaç yol denediğini belirten Malik, “Ben Pakistan kökenliyim. Evlenmek istediğinizde ilk söylenen hala ve teyzelerin gücü, etkisi oluyor ama bu yöntem bende işlemedi” dedi. Arkadaşlık site ve uygulamalarının ve kendi toplumunun düzenlediği ‘bekar gençleri buluşturma amaçlı etkinliklerin’ de kendisini iyi hissetirmediğini söyledi.

Sonunda bir arkadaşının, “Neden ilan vermeyi denemiyorsun” dediğini anlatan Malik, “Neden olmasın, en kötü ne olabilir ki” diye düşünerek reklam panolarını ayarladığını, annesini bu konuda ikna etmenin zor olduğunu aktardı.

İdeal eşin Müslüman ve ailesiyle iyi ilişkiler kurabilecek biri olacağını vurgulayan Malik’in verdiği ilan, 14 Ocak’a kadar reklam panolarında kalacak.

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