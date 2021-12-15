Reklam filminde, ‘kadınları inek olarak yansıtan’ firma özür diledi

Güney Kore’nin en büyük süt ürünleri markası, ‘kadınları inek olarak yansıttığı’ reklam filmi için özür diledi.

Fotoğraf: Seoul Milk

‘Seoul Milk’ adlı firmanın reklamında, bir adam gizlice kırsal alandaki bir grup kadını görüntülüyor ve kadınlar bir süre sonra ineğe dönüşüyor. Ağaçların arasından çıkan adam, “Sonunda onları kamerayla yakalamayı başardık” diyor. Ve, dereden su içip yoga yapan kadınları görüntülemeye başlıyor. O sırada bir dalın üzerine basıyor ve çimler üzerinde yoga yapan kadınlar birden bire ineğe dönüşüyor. Reklam filmi, “Cheonyang’ın güzel doğasında, temiz su, organik besin ve yüzde 100 Seoul Milk. Organik çiftlikten organik süt” ifadeleriyle son buluyor.

Tepki çekince reklam firma tarafından YouTube’dan kaldırıldı ancak çoktan viral olmuştu.

Firmanın çatı şirketi Seoul Dairy Cooperative’in internette yayınladığı özür metninde şu ifadeler kullanıldı: “29 Kasım’da yayınlanan süt reklamındaki görüntülerden rahatsız olan herkesten özür diliyoruz. Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz ve şirket içinde inceleme başlattık. Bundan böyle buna benzer olayların yaşanmaması için ekstra özen göstereceğimizi bilmenizi isteriz. Özür dilemek amacıyla önünüzde başımızı eğiyoruz.”

Reklam filmi ülkede cinsiyet ayrımcılığı konusunda tartışma başlattı. Ancak tepkiler sadece kadınların ‘inek şeklinde yansıtılması’na değildi. Gizli görüntü kaydı yapılması da tepki çekti.

Güney Kore’de, kadınların gizli kamerayla görüntülenmesi son yıllarda ciddi sorun oluşturmaya başladı. Çok sayıda kadın şikayetçi oldu.

Bu, Seoul Milk’in tepki çeken ilk reklamı değil. 2003’teki bir reklam filminde, çıplak mankenler spreyle birbirlerine yoğurt sıkarken görüntülenmişti. Filmde rol alan mankenler ve firmanın pazarlama biriminin müdürüne para cezası verilmişti.