Reha Kapsal: Trabzonspor oynadığı kötü futbolun karşılığında üç puan bıraktı

Bir yanda forma, lider ve son 8 maçında 8 galibiyet almış Trabzonspor diğer yandan küme düşme potasından kurtulmaya çalışan ve istikrar arayan Antalyaspor. Böyle bir 90 dakikanın önünde tabiki maçın favorisi kağıt üzerinde bordo-mavililerdi. Ama bu sadece teoride kaldığı gibi, maçın bütün bölümlerinde saha içinde pratiğine de dönüşmedi. (…)

Bordo-mavililer Antalya deplasmanında ligde ilk yenilgisini aldı. Trabzonspor oynadığı kötü futbolun karşılığında çok önemli 3 puan bıraktı. Lig maratonunda bu inişli-çıkışlı grafiklerin de olması gayet doğal. Mühim olan buradan çıkarılacak doğru analizler ve derslerdir.

Reha Kapsal’ın yazısı