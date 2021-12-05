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Yaramazlara biraz batar!

Reha Kapsal: Trabzonspor, bir takımdan ‘daha fazlası’

Abdullah Avcı’nın hafta içi taraftarına verdiği mesajın tribünlere nasıl yansıyacağı merak ediliyordu. Taraftarlar hem hocalarına karşılık verip tribünleri doldurdular hem de yeri geldiğinde temponun yükselip-düşmesine yardımcı oldular. (…)

Trabzonspor bu kadar eksikle bile çıktığı Adana Demirspor maçını da kayıpsız geçmesini bildi. (…)


Bordo-mavililer şampiyonluk yolunda eksik oyuncularıyla çıktığı bir maçı daha Nwakaeme, Uğurcan ve Hamsik önderliğinde kazanmasını bildi. Trabzonspor’un oynayanı oynamayanıyla, saha içiyle dışıyla, yaşlısıyla genciyle, yabancı ve yerli oyuncusuyla öyle bir bütünlüğü var ki bir takımdan kesinlikle ‘daha fazlası.’

Reha Kapsal’ın yazısı

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