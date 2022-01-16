Reha Kapsal: Mete Kalkavan, Avcı’yı oyundan ihraç ederek rahatlamıştır

Kendi yara alanında doğru bir şekilde oyun kuramadığından dolayı Trabzonspor pozisyon bulmakta da zorlandı. İkinci yarı kar yağışının hızlanmasıyla zemin ağırlaştı. Bu şartlara bir de Mete Kalkavan’ın daha önce Henrique’yi atmadığı gibi maçın sonunda Abdullah Avcı saha içine bir adım attı diye oyundan atması eklendi. Kural bunu söylüyor doğru. Çizgi ihlalinde atılması gerektiğini herkes biliyor ama Mete Kalkavan’ın da bunları saha içinde kovalamaması gerekir. Bu yalnız Avcı için değil tüm antrenörler için böyle olması gerekir. Ama son zamanlarda Trabzonspor aleyhine ‘hakemler kolluyor’ algısı yaratıldı. Kalkavan da sanırım bunların bayağı etkisinde kalmış. Avcı’yı oyundan ihraç ederek rahatlamıştır!
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