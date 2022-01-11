Reha Kapsal: Fenerbahçe’de gelinen son üniversitelerde tez konusu olabilir

Fenerbahçe’nin görüntüsü o kadar kötü ki antrenör getirmeyerek takıma daha da kötülük yapıyorlar. Hem Konferans Ligi hem Türkiye Kupası var. Gelecek teknik adamla Trabzon’un arayı açsa da matematiksel olarak liderliği, kesin olarak da 2.’liği kovalama şansı da olabilirdi. Bu süreçler bunu düşünmeden boşa harcandı. (…)

Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında 3.5 sezonda 60 oyuncu transfer etti. 8 teknik adamla çalıştı. 2 tane de sportif direktör getirdi.

Yaklaşık 365 gün teknik adamsız ve takımın başı boş kaldığı çok ciddi bir zaman dilimi geçirdi. Yanlış planlama ve kötü organizasyon tabii ki kaçınılmaz son olan başarısızlığı getirdi. Bu gelinen son durum üniversitelerde bile ‘tez’ konusu olabilir.

Reha Kapsal’ın yazısı