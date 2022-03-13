Reha Kapsal: Abdullah Avcı ciddi fark yaratıyor

Trabzonspor ilk devrede 2 gol atmasına rağmen oyuna girmekte bir hayli zorluk çekti. Bordo-mavililer maça iyi başlayamadığı gibi ilk golü de kalesinde gördü. Çok çabuk geri dönerek öne geçtiler (…)

Abdullah Avcı gibi günümüz teknik adamlarını öne çıkartan unsur maçın gidişatına göre oyun ve oyuncu hamlelerinin hazırlığını önceden yapmak. Bunları kurgulamak. Bu planları maç öncesi belirleyen ‘simülasyon antrenörlüğü’ ile birlikte bazı teknik adamlar ciddi fark yaratıyor. Abdullah Avcı da bunlardan biri. Teknik adam kalitesinden gelen bu fark, dünkü maçtaki gibi takımın performansını belirleyen en önemli etken oldu.

Reha Kapsal’ın yazısı