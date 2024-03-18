Reddit’in halka arzına beklenenin dört-beş katı talep geldi.

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Ocakta çıkan haberlere göre Reddit halka arz hazırlığındaydı. Şirket, şubatta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na halka arz için başvurmuştu. Halka arz sürecinin mart sonunda bitmesi öngörülüyor.

Reuters’ın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre Reddit’in halka arzına dört-beş katı daha fazla talep geldi.

Reddit halka arzda 748 milyon dolar toplamayı hedefliyor.

Hisselerin her biri 31 ila 34 dolardan satılacakken şirket, halka arzla birlikte 6,5 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaşmayı hedefliyor.