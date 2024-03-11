Popüler sosyal medya platformu Reddit’in halka arzıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

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Ocakta çıkan haberlere göre Reddit halka arz hazırlığındaydı. Şirket, şubatta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na halka arz için başvurmuştu. Halka arz sürecinin mart sonunda bitmesi öngörülüyor.

Reddit’in halka arzıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Bloomberg’ün aktardığına göre Reddit halka arzda 748 milyon dolar toplamayı hedefliyor.

22 milyon hissenin her birinin 31 ila 34 dolardan satılacağının belirtildiği habere göre şirket, halka arzla birlikte 6,5 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaşmayı hedefliyor.

Halka arz için 1,76 milyon hisse ayrıldı.

Bu, şu ana kadarki en büyük halka arzlardan biri olacak.