Recep İvedik, Netflix’e geri döndü

Şahan Gökbakar’ın başrolünde yer aldığı, Disney+ Türkiye imzalı ‘Recep İvedik 7’ ve serinin diğer filmleri platformun orijinal içeriklerini yayından kaldırmasının ardından Netflix kütüphanesine geri döndü.

Recep İvedik 7

Recep İvedik serisi ilk olarak 22 Şubat 2008’de vizyona girmiş ve sırasıyla her film gişede hasılat rekorları kırmıştı.

Milyonları aşkın izlenme oranıyla Türkiye’de en çok izlenen filmler arasında yer alan serinin son filmi ‘Recep İvedik 7’, Disney+ Türkiye’nin orijinal içeriği olarak bu kez izleyicilerle sinema salonlarında değil evlerinde buluşmuştu.

Netflix’se Disney+’la yapılan anlaşmanın ardından serinin son filmlerini kütüphanesinden çıkarmıştı.

Ancak Temmuz ayında Disney+, Recep İvedik 7’nin de aralarında yer aldığı orijinal yerli yapımlarını platformdan kaldırma kararı almıştı. Karara tepki gösteren Şahan Gökbakar da “Beş yıl boyunca sadece Disney’de olup, yayınlanmamak ve seyircimden uzak kalmak benim için kabul edilebilir değil” diyerek en yakın zamanda yeniden birlikte olmanın sözünü vermişti.

‘Recep İvedik 7’ dahil serinin tüm filmleri Netflix kütüphanesine geri eklendi.