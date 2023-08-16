Rapor: Suça sürüklenen çocuk sayısı yüzde 148 arttı

Suça sürüklenen çocuklara ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yoksulluk Dayanışma Ofisi tarafından paylaşılan raporda, çocuk yoksulluğuna dikkat çekildi.

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CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi, ‘suça sürüklenen çocuklar dosyası’ başlıklı raporunu yayımladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine işaret edilen raporda, “Çocukların karıştığı olay sayısı, 2021’e kıyasla yüzde 20,5 artarak 601 bin 754’e çıktı. 2010’da 100 binin altında olan suça sürüklenen çocuk sayısı 2022’de ikiye katlanarak 206,853’e yükseldi” dendi.

ANKA’nın haberine göre söz konusu veriler ışığında 2010-2022 yılları arasındaki 12 senelik süreçte, suça sürüklenen çocukların sayısının yüzde 148 arttığı belirtildi:

“İsnat edilen öncelikli üç suç; yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu oldu. Suça sürüklenme nedeniyle güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların, yüzde 37,8’ine yaralama, yüzde 25,2’sine hırsızlık, yüzde 4,5’ine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4,2’sine pasaport kanununa muhalefet suçu, yüzde 4,1’ine ise tehdit suçları isnat edildi.”

Raporun devamında şunlar kaydedildi:

“2022’de uyuşturucu madde kullanmak veya satmak suçlarından güvenlik birimlerine getirilen çocuk sayısı neredeyse yüzde 10’luk artışla 25 bin 465’ten 27 bin 78’e ulaşmış durumda. 2021 yılında cezaevlerine hükümlü olarak giren 12-17 yaş arası çocuk sayısı 999 iken, bu sayı 2022 sonu itibarıyla yüzde 37’lik artışla bin 373’e yükseldi. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü sitesinde paylaşılan verilere göre 3 Temmuz 2023 itibarıyla bin 496’ı oğlan ve 63’ü kız olmak üzere toplam bin 559 çocuk tutukluyken, 975’i oğlan ve 38’i kız olmak üzere toplam bin 13 çocuk ise hükümlü bulunuyor.”