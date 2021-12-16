Rapçi Logic’in şarkısı 1-800-273-8255, 245 kişinin intihar etmesini önlemiş olabilir

Araştırmacılar, ABD’li rapçi Logic’in, adı, intiharları önlemek için kurulan yardım hattının telefon numarası olan şarkısnın hattı arayıp destek alanların sayısını arttırdığını belirledi.

Fotoğraf: medpagetoday.com

Logic, Nisan 2017’de yayınlanan, intihara meyilli genç bir adamın hattı arayıp destek almadan hissettiklerini anlattığı şarkısına ‘1-800-273-8255’ adını verdi. Yaşamak istememekten umut dolu bir insana dönüşebilme yönünde mesaj veren şarkının klibi yayınlandığı Youtube’da 430 milyon kez izlendi.

BMJ adlı tıp dergisinde yayımlanan makaleye göre araştırmacılar, şarkının ilk yayınlandığı tarihten ve geniş kitelelerin izlediği 28 Ağustos 2017’de düzenlenen MTV ödülleri ve 28 Ocak 2018’deki Grammy ödül töreninden sonra destek hattını kaç kişinin aradığını inceledi.

Şarkının ilk yayınlandığı tarihten sonraki 34 gün içinde, MTV ve Grammy ödül törenlerinden sonra aranma sayısında 10 bine yakın artış oldu. Ayrıca, sadece destek alanların sayısı artmadı; 10-19 yaş grubunda intihar oranı yine bu üç dönemde yüzde 5,5 düştü. Bu, 245 intiharın önlenmiş olabileceği anlamına geliyor.

Sosyal medyada da binlerce kişi şarkı hakkında konuştu.

Logic’in bazı hayranlarının onun müziğinin hayatlarını kurtardığını söylemesinden esinlenerek yazdığını söylediği şarkının bu etkisini değerlendiren araştırmacılar, elde ettikleri bu sonuçların medyada umut ve iyileşmeye odaklanılmasının intihar edenlerin sayısını azaltabileceğinin işareti olduğunu vurguladı.

Şarkının sözleri, “Yaşamanı istiyorum” ve “Zor olabilir ama yaşamalısın” ifadelerini içeriyor.