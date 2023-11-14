Rapçi Çağrı Sinci, yeni şarkısında Selçuk Kozağaçlı’nın sözlerini kullandı

Rapçi Çağrı Sinci, tutuklu Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın konuşmasını kullandığı ‘Prometheus’ adlı şarkısını yayınladı.

Sinci yeni şarkısında, 2017’den bu yana cezaevinde olan Kozağaçlı’nın şu sözlerine yer verdi: “Yaşamın kendisi değil kutsal olan; kutsal olan adil bir yaşam, kutsal olan onurlu bir yaşam, kutsal olan güvenli bir yaşam, kutsal olan haysiyet sahibi bir yaşam…”. Şarkıda Ali İsmail Korkmaz’ın da adı geçiyor.

Sinci, şarkısını Youtube kanalından “Herkes için adil, onurlu, güvenli ve en önemlisi ÖZGÜR bir yaşam diliyorum!” notuyla paylaştı.

ÇHD, Sinci’nin paylaşımını Twitter hesabından alıntılayarak şunları söyledi:

“Genel Başkanımız Selçuk Kozağaçlı’nın da söylediği gibi ‘yaşamın kendisi değil kutsal olan, kutsal olan adil bir yaşam, kutsal olan onurlu bir yaşam’ Onurlu yaşam çağrısının sokakta, mahkemelerde, hapishanelerde sesi olmuş avukatları serbest bırakın!”