Rapçi Aaron Carter evinde ölü bulundu

ABD’li rapçi Aaron Carter 34 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

TMZ’nin haberine göre Backstreet Boys grubunun üyelerinden Nick Carter’ın kardeşi olan Aaron Carter, dün, California eyaletindeki Lancaster kentinde, evinin banyosunda ölü bulundu.

Polisin, bir kişinin boğulduğuna dair ihbar aldıktan sonra eve gittiği belirtildi.

Carter’ın temsilcisi ve çalışanları, ölüm nedeninin ne olduğunu anlamaya çalıştıklarını belirterek, ”Biz de herkes kadar üzgünüz. Hayranlarından ailesi için dua etmesini istiyoruz” dendi.

Kariyerine Backstreet Boys grubuyla başlayan Aaron Carter daha sonra tek başına yola devam etti.

90’ların sonunda ve 2000’lerin başında çocuk yaştayken yaptığı albümleri milyonlarca sattı. İlk albümü çıktığında dokuz yaşındaydı. İkinci albümü ‘Aaron’s Party’ (Come Get It) büyük başarı elde etti.

Birkaç kez rehabilitasyon merkezine yatırılan ABD’li rapçi 2013’te iflas etti.

Carter’ın bir yaşında oğlu var.