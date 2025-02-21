Ramazan pidesi Ankara Halk Ekmek'te 13 lira

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Halk Ekmek ve Un Fabrikası’nın ramazan pidesi 13 liradan satılacak.
Ramazan ayı 1 Mart’ta başlıyor. Geçen yıl Ankara ve İstanbul’da 250 gramlık pidenin fiyatı 15 liraydı.
Dün Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan ayında 250 gram pide fiyatının Ankara ve İstanbul’da yüzde 33 zamla 20 lira olarak belirlendiğini duyurdu.
Balcı, Ankara, İstanbul ve Antalya’da geçen sene 250 gramı 15 liraya satılan ramazan pidesinin bu yıl 20 liradan, Bursa ve Kocaeli’de 330 gramı 20 liradan satılan pidenin bu yıl 370 gramının 30 liradan satılacağını belirtti.
Ankara Halk Ekmek’in ramazan pidesi açıklaması şöyle:
“En uygun fiyatlarımızla aile bütçelerine destek vermeyi sürdürüyoruz. Ramazan ayı boyunca 350 gram Ramazan pidesini başkent marketlerimizde 13 liradan satacağız.”
En uygun fiyatlarımızla aile bütçelerine destek vermeyi sürdürüyoruz.— Ankara Halk Ekmek (@abbhalkekmek) February 21, 2025
Ramazan Ayı boyunca 350 G. Ramazan pidesini Başkent Marketlerimizde 13 TL'den satacağız.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. pic.twitter.com/jwGpu7IKxX
Ramazan pidesi Halk Ekmek’te 15 lira