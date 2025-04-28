Ramazan Gülten'e görev yapmadığı birimdeki ihaleler soruldu

FURKAN KARABAY

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten’e gizli tanık ‘Ladin’in ifadeleri ve çalışmadığı birimdeki ifadeler soruldu.

Fotoğraf: AA

İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten‘in, Vatan Emniyet’teki kolluk ifadesi tamamlandı.

Üsküdar sahildeki kaçak kafelerin sahipleri tarafından saldırıya uğrayan, defalarca tehdit edilen Ramazan Gülten’e, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un da aralarında olduğu İBB çalışanları gösterildi ve “Bu kişileri tanıyor musunuz” sorusu yöneltildi. Gülten, İBB görevinden dolayı tanıdığı kişileri sıraladı.

Eşi 26 haftalık hamile olan Gülten, Sedat Kapıdağ’ın Universal Medya’nın Beşiktaş’taki reklam alanlarını kullanımı engellenirken, diğer şirketlere ayrıcalık tanındığı iddialarıyla ilgili bir alakası olmadığını söyledi.

Görev yapmadığı birimdeki ihaleler soruldu

Gülten’e görev yapmadığı Kültür A.Ş. ile ilgili ihaleler soruldu. Gülten, “Hiçbir yerde ismim geçmemektedir. 2021 yılında Kültür A.Ş’de görevim de yoktur” dedi.

Gülten, Kültür A.Ş.’de devam eden ihaleler de sorulduğunda “Hiçbir dönem burada görev yapmadım. Kültür A.Ş. İle ilgili bir ilişkim bulunmamaktadır. Raporda ismim geçmemektedir” diye yanıt verdi.

Dosyada gizli tanık ifadesi çıktı

Gizli tanık ‘Ladin’in verdiği “Mimari Estetik Komisyonu, imara aykırılıklar bulunmasına rağmen estetik kurulunun onay verdiği birçok bina bulunmaktadır. Ramazan Gülten ile Gürkan Akgün’ün istediği kararlar çıkmaktadır” ifadesi de soruldu.

Gülten, komisyonunun 2020’de kurulduğunu, kentte silüet onayı alması gereken yapıların mimari açıdan boğaz öngörüm, tarihi yarımada ve diğer kentsel değerlere göre karar verildiğini söyledi.

Komisyonun faaliyetlerinin denetlendiğini de söyleyen Gülten, 2020’den önce projelerin öznel bir şekilde değerlendirildiğini ifade etti.

“Bu komisyonun kurulmasıyla bir kişinin elinde olan yetkinin beş kişinin toplu değerlendirmesine bırakılması sağlanmıştır. Gizli tanığın söylediği gibi her istediğim kararın verildiği gibi temelsiz iddia da gerçek dışıdır.”

Gülten’e ayrıca İBB çalışanlarının olduğu liste çıkarıldı ve neden telefonla görüştüğü soruldu. Gülten, İBB’deki görevi nedeniyle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.