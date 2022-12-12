Rahmi Turan: Son kez destek!

Sıkıntı, stres, gelecek kaygısı… Ülkenin gidişatından endişe duymayan yok gibi! Seçime 6 ay kala kutuplaşma, yıldırma, korkutma metodu devam ediyor. Karşılıklı sert konuşmalar, haşin üslûp, ağır suçlamalar ortamı daha da geriyor. Huzur, ülkemizden çok uzakta! Peki, seçimde bunun hesabı sorulmayacak mı? Sorulacağı kesin! Hele sandık önümüze gelsin, bunu hep beraber göreceğiz! Sadece 6 ay kaldı! AKP, 20 yıldır iktidarda… Bu kadar uzun süre iktidarda kim kalırsa kalsın, hiç gitmeyecekmiş gibi bir duyguya kapılır. AKP de artık kendisini ülkenin sahibi zannediyor! Bu millet onlara ülkenin tapusunu vermedi ki… Sadece yönetme yetkisini verdi… Şimdi yolun sonu görünüyor artık! Fakat, her şeyden tek başına yetkili ve sorumlu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle düşünmüyor: “Bunca yıldır ülkeyi yöneten bir kişinin eksikleri de, hataları da olabilir. 2023’te milletten kendi adımıza son kez istediğimiz destekten alacağımız güçle ‘Türkiye Yüzyılı’ inşasını başlatıp, bu kutlu bayrağı gençlere teslim edeceğiz” diyor.
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