Rahmi Turan: Sarayın penceresinden bakınca öyle görünüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Yaptıklarımızla son 20 yılda Türkiye’yi dünyada alt orta gelir liginden, üst orta gelir ligine kadar çıkardık. Yüksek gelirli ülkeler liginin eşiğindeyiz.” dedi. Evet, şaka değil ciddi olarak söyledi bunu… Peki, inanan oldu mu acaba? Sanıyorum Saray’ın penceresinden bakınca Türkiye ona öyle görünüyor. Ya da dört-beş yerden maaş alan Saray danışmanları için söyledi o sözleri… İşçileri 11.500 lira asgari ücret alan, emeklileri 7500 lira maaşla açlığa mahkûm edilen, 60 milyon insanının ekonomik ve sosyal yardım alabilmek için Aile Bakanlığı’na başvurduğu bir ülke nasıl yüksek gelirli ülkeler liginin eşiğinde olabilir?

Rahmi Turan’ın yazısı