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Yaramazlara biraz batar!

Rahmi Turan: Muharrem İnce olayı

Muharrem İnce’nin seçimlere üç gün kala Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi çok önemli bir karardır ama pek öyle vatanseverlik değildir. Eğer öyle olsaydı, yumurtanın kapıya gelmesini beklemez, birçok yurtseverin kendisine yaptığı çağrılara uyarak aylar önce istifa ederdi. Adaylıktan çekilmesinden daha bir gün önce seçim meydanında “Ben niye çekileyim? Kılıçdaroğlu çekilsin, ben kazanayım!” diye nutuk atıyordu. Bu nedenle, Muharrem İnce’nin bir gün sonra “Memleketim için adaylıktan çekiliyorum. Benim tek derdim Türkiye” şeklindeki açıklaması bana inandırıcı gelmedi. Derdi Türkiye olsa, bu işe hiç girmezdi. Herkes biliyor ki, istifanın en önemli iki sebebi var: 1) İnce’nin oy oranının, Sinan Oğan’ın oylarının bile çok gerisine düşmesi, kazanma şansının sıfırın altında olması… 2) Montajlanmış görüntülerin, sahte belgelerin ve çirkin saldırıların onu çok etkilemesi…

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