Rahmi Turan: Millet ittifakına saplanan hançer

Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanmak için büyük gayret sarf ediyor ve takdir edilecek bir çaba gösteriyor. Fakat… İttifakın diğer liderlerinin (Meral Akşener hariç) aynı gayreti gösterdiklerinden emin değilim. Bazı İYİ Parti’liler Millet İttifakı’nın altını oymaya çalışıyor. Son bir örnek: Ankara 2’nci Bölge’den milletvekili seçilen İYİ Partili Adnan Beker’in olur olmaz konuşmalarının ihanetten farkı yoktur! Bu adam, Altılı Masa’yı yıpratmak için elinden geleni yapıyor. İşin daha hazin tarafı İYİ Parti yönetimi bu tip adamları uyarmıyor. Adamın orada-burada söylediklerine bakın: “Bizim vatandaş, HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi. Olay bu kadar basit. Bizim de açıkçası seçmenle diyaloğumuzda en büyük zorluk yaşadığımız konu bu oldu.” Tam bir bölücü, ayrıştırıcı bir ifade… Böyle düşünüyorsanız, neden Altılı Masa’ya oturdunuz? Millet İttifakı’na saplanan bir hançerdir bu! Brütüs hançeri!
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