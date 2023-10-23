Rahmi Turan: Millet Ay’a gitmeyi değil, karnını doyurmayı bekliyor!

Millet Ay’a gitmeyi değil, karnını doyurmayı bekliyor! Dar gelirli vatandaşlara hayat bir ıstırap haline geldi… Çarşı-pazardaki fiyatlar sürekli olarak değişiyor, iktidar ise halktan sürekli “Sabır” istemekle vakit geçiriyor. Sabır iyi de… Nereye kadar? Maaşlara dizgin vurulmuş, azgın fiyatlar ise başıboş bırakılmış… Buna can mı dayanır? Vatandaş fedakarlık yapıp kemer sıkarken, devletin harcamalarında en ufak bir azalma, en küçük bir tasarruf yok! “Neden?” diye sorduğunuzda “İtibardan tasarruf olmaz” diyorlar! Oysa, fedakarlık tek taraflı olmaz!
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