Rahmi Turan: Mehmet Şimşek de bunu başaracak gibi görünmüyor

Gıdadan barınmaya, ulaşımdan eğitime, sağlıktan giyime kadar, ette, sütte, tereyağında, çocuk bezinde, mamada, akaryakıtta, doğalgazda zam şimşeklerinin çakmaya devam edeceği anlaşılıyor. Peki, bu zamlar ekonomiyi düzeltecek mi? Hayır! Zihniyet değişmedikçe, Mehmet Şimşek’in dediği gibi rasyonel (akılcı) politikalara geçilmedikçe düzelen hiç bir şey olmaz… Maaş zamları, enflasyon karşısında birkaç ay içinde erir, yine aynı noktaya gelinir, sıkıntılar daha da artar! Önemli olan enflasyon artış hızını durdurmaktır. Mehmet Şimşek de bunu başaracak gibi görünmüyor. Çünkü 8 buçuk ay sonra yerel seçimler var. Mehmet beyin işi gerçekten zordan da zor!

Rahmi Turan’ın yazısı