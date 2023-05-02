Rahmi Turan: Küfür, hakaret, tehdit, gözdağı, baskı

Bugünkü iktidarın Türkiye’ye vereceği hiçbir şey kalmadı… Halka sunulacak yeni bir AKP programı yok! Aslında maç bitti, uzatmaları oynuyorlar ama farkında değiller! Bu nedenle gerilim politikasından medet umuyor, insanlar arasındaki karşıtlığı körüklüyorlar. Başarısızlıkları üstünü örtmek için küfür, hakaret, tehdit, gözdağı, baskı her numara var bunlarda… Ülkede fikir, ifade, inanç ve medya özgürlüğü kalmadı. Yoksulluk, israf, kayırma ve liyakatsizlik zirve yapmış durumda… Hazin bir dönemden geçiyoruz.

Rahmi Turan’ın yazısı