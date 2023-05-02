Rahmi Turan: Küfür, hakaret, tehdit, gözdağı, baskı

Bugünkü iktidarın Türkiye’ye vereceği hiçbir şey kalmadı… Halka sunulacak yeni bir AKP programı yok! Aslında maç bitti, uzatmaları oynuyorlar ama farkında değiller! Bu nedenle gerilim politikasından medet umuyor, insanlar arasındaki karşıtlığı körüklüyorlar. Başarısızlıkları üstünü örtmek için küfür, hakaret, tehdit, gözdağı, baskı her numara var bunlarda… Ülkede fikir, ifade, inanç ve medya özgürlüğü kalmadı. Yoksulluk, israf, kayırma ve liyakatsizlik zirve yapmış durumda… Hazin bir dönemden geçiyoruz.
SON HABERLER
12’nci sınıflar devamsızlıktan muaf
Milli Eğitim Bakanı ve AKP milletvekili adayı Mahmut Özer, 12’nci sınıfların devamsızlıktan muaf olduğunu açıkladı.
İsviçreli şirket uyardı: TL pozisyonları kapatın
İsviçreli Swisquote risklerini azaltmaları için müşterilerine seçin öncesi Türk lirası pozisyonlarını kapatma çağrısında bulundu.
Seçim yatırımının detayları: Madde madde ücretsiz doğalgaz
Seçimler yaklaşınca iktidarın seçim vaadleri arasına aldığı ‘ücretsiz doğalgaz’ uygulamasının detaylarını yetkililer anlattı.
Akşener: Bürokratlar Hakan Atilla’dan ders çıkarmalı
Meral Akşener, Kıbrıs’a gitmesi engellenip pasaportuna el konan Hakan Atilla’yla ilgili ”Tüm bürokratlar bundan ders çıkarmalıdır” dedi.
Lütfü Savaş: Hatay’da 2 bin sahipsiz mezar var
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, şehirde iki bin civarında sahipsiz mezar olduğunu dile getirdi.
Hollywood greve gidiyor: Diziler, filmler ve programlar iptal olabilir
Hollywood’da, sinema ve dizi film sektöründe görevli binlerce senarist ve yazar bugünden itibaren greve gitme kararı aldılar.
Halka arzda bir yatırımcı rekoru daha
CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. halka arzına yoğun talep gösterilirken yeni bir yatırımcı rekoru kırıldı.
Yapay zekanın babası Google’dan ayrıldı: Artık tehlike hakkında konuşabilirim
Google yöneticisi Geoffrey Hinton, görevinden istifa ederek yapay zekanın tehlikelerine dikkat çekti.
Met Gala 2023: Karl Lagerfeld’e ‘siyah beyaz’ selam
Met Gala’ya bu yıl ünlüler, efsane tasarımcı Karl Lagerfeld’e hatırlatan kostümlerle katıldı.
AKP’ye yakın şirketin anketi: CHP yüzde 30’u aştı
AKP’ye yakın Optimar’ın anketine göre CHP’nin oyu yüzde 30’un üstüne çıktı. Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyları arttı.