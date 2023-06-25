Rahmi Turan: Köklü değişiklikler yapılmazsa Şimşek de bir şey yapamaz

Gıda fiyatlarının estirdiği fırtına dur durak bilmiyor. Ülke yönetiminin, üç yıldan beri hız kesmeden devam eden fiyat artışlarını durdurma gücü yok… Umutlar, Maliye Bakanı yapılan Mehmet Şimşek’e bağlandı ama o ne yapsın? Sihirbaz değil ki… Her işin bir yolu-yordamı var… İktidarın ekonomi anlayışında köklü değişiklikler yapılmazsa Mehmet Şimşek de bir şey yapamaz, eski hamam eski tas olur ve Şimşek muhtemelen bir süre sonra kaçıp gider!
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Araştırma: Renkli gözlülerin alkol bağımlılığı riski daha yüksek
Yapılan bir araştırmaya göre açık göz rengine sahip kişiler koyu renk göz rengine sahip kişilere göre daha yüksek alkol bağımlılığı riski taşıyor.
Melek Mosso kendisine sarılmak isteyen belediye başkanını uyardı: Sonra sıkıntı olmasın
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Dünya, ‘Turkey’den vazgeçememiş
‘Turkey’ yerine ‘Türkiye’ isminin kullanılması talebi birçok ülkede karşılık görmedi. Bunlar arasında ABD, Rusya, Katar gibi ülkeler var.
İstanbul’da metro seferlerine ‘Onur Yürüyüşü’ düzenlemesi
İstanbul’daki LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri nedeniyle bazı metro hatları kapatılacak. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 10:00’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın işletmeye kapalı olacağı belirtildi. Açıklamada, araçların Şişhane ve Taksim istasyonlarında durmayacağı kaydedildi. İstanbul LGBTİ+ Komitesi, […]
Konut aidatlarında en az yüzde 30 zam kapıda
Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Sandalcı, konut aidatlarına yüzde 30 zam beklediklerini duyurdu.