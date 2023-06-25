Rahmi Turan: Köklü değişiklikler yapılmazsa Şimşek de bir şey yapamaz

Gıda fiyatlarının estirdiği fırtına dur durak bilmiyor. Ülke yönetiminin, üç yıldan beri hız kesmeden devam eden fiyat artışlarını durdurma gücü yok… Umutlar, Maliye Bakanı yapılan Mehmet Şimşek’e bağlandı ama o ne yapsın? Sihirbaz değil ki… Her işin bir yolu-yordamı var… İktidarın ekonomi anlayışında köklü değişiklikler yapılmazsa Mehmet Şimşek de bir şey yapamaz, eski hamam eski tas olur ve Şimşek muhtemelen bir süre sonra kaçıp gider!

Rahmi Turan’ın yazısı