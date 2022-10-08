Rahmi Turan: Kılıçdaroğlu, iktidarın önemli bir kozunu elinden aldı

Kılıçdaroğlu’na gösterilen tepkileri hiç doğru bulmuyorum.

Cesur bir karar aldı, hem sağdan, hem soldan tüm şimşekleri üzerine çekti!

Bir yandan AKP iktidarı, diğer yandan iktidara muhalif gruplar eleştiri yağdırıyor.

AKP’nin saldırması çok normal… Çünkü Kılıçdaroğlu iktidarın önemli bir kozunu elinden aldı.

AKP yandaşları koro halinde “Biz gidersek CHP başörtüsü yasağını geri getirir. Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa başınızı zorla açtırır” diye muhafazakâr seçmende bir korku iklimi yaratmaya çalışıyordu. Artık başörtüsü konusunu istismar edemeyecekler.

AKP’nin, Kılıçdaroğlu’nun hamlesini geri püskürtmek için amansız bir mücadeleye girmesi bundandır.

Rahmi Turan’ın yazısı